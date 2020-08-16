طالب شكيب درارني شقيق الصحفي خالد درارني الذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنيّة"، بالإفراج الفوري عن شقيقه.

وقال شكيب درارني في حديث له لوكالة "فرانس برس"، أمس السبت، أمام القنصلية الجزائرية في نيويورك، حيث تظاهر مع عشرات الأشخاص الذين يحملون لافتات "الصحافة ليست جريمة" و"الحرية لخالد": "لم يفعل شقيقي شيئا سوى ممارسة مهنته".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن خالد أوقف وسجن وعومل بهذه الطريقة، لا يستحق خالد ولا أي صحفي جزائري، مثل هذه المعاملة".

وقال: "إننا نحظى بتأييد دول عدة ونأمل أن يقوم القضاء الجزائري بشيء ما ولن نستسلم".

وفي ما كان يحمل لافتة كتب عليها "العدالة لشقيقي"، أبدى أسفه لعدم تمكن عائلته حتى الآن من زيارته، إذ تحدثت والدته معه عبر الهاتف مرتين منذ توقيفه في مارس "لفترات قصيرة جدا".