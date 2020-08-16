يواصل تراجع عدد الإصابات اليومية بفريوس كورونا في الجزائر، لليوم السابع على التوالي، بعد أن سجلت اليوم الأحد 450 حالة جديدة، بتراجع 19 اصابة مقارنة بيوم أمس السبت.

وتوزيع الحالات الجديدة حسب كب ولاية كاتالي:

- الجزائر: 4038 (+46)

- وهران: 3065 (+25)

- البليدة: 2896 (+43)

- سطيف: 2758 (+12)

- قسنطينة: 1363 (+7)

- باتنة: 1244 (+18)

- بجاية: 1220 (+16)

- ورقلة: 1170 (+2)

- تيبازة: 1099 (+10)

- الجلفة: 1038 (+10)

- بسكرة: 1031 (+21)

- المسيلة: 1012 (+19)

- الوادي: 986 (+0)

- البويرة: 926 (+13)

- تلمسان: 861 (+15)

- عنابة: 851 (+00)

- تيارت: 813 (+11)

- المدية: 659 (+4)

- عين الدفلى: 651 (+14)

- تبسة: 624 (+16)

- الأغواط: 615 (+12)

- بومرداس: 613 (+7)

- مستغانم: 593 (+4)

- أدرار: 593 (+11)

- أم البواقي: 570 (+15)

- عين تموشنت: 570 (+6)

- خنشلة: 562 (+1)

- تيزي وزو: 555 (+0)

- جيجل: 481 (+23)

- قالمة: 427 (+11)

- برج بوعريريج: 401 (+4)

- غرداية: 400 (+1)

- سكيكدة: 384 (+12)

- سيدي بلعباس: 361 (+3)

- تيسمسيلت: 343 (+6)

- ميلة: 322 (+3)

- معـسكر: 321 (+0)

- بشار: 314 (+0)

- سوق أهراس: 277 (+3)

- النعامة: 249 (+2)

- البيض: 231 (+0)

- الطارف: 199 (+0)

- تمنراست: 192 (+0)

- الشلف: 188 (+0)

- تندوف: 174 (+9)

- غليزان: 157 (+3)

- إليزي: 113 (+0)

- سعيدة: 61 (+0)