يتواجد الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي (نادي الريان) وبغداد بونجاح (نادي السد)، في أحسن رواق للتنافس على جائزة هداف دوري نجوم قطر لكرة القدم، قبل جولة واحدة عن نهاية الموسم، في ظل إصابة المهاجم القطري أكرم عفيف.

وباتت جائزة هداف الدوري للموسم الكروي 2019-2020 مع بقاء جولة واحدة فقط لنهاية بطولة نجوم قطر، محصورا بين متوسط ميدان نادي الريان، ياسين براهيمي، برصيد 14 هدفا ومهاجم فريق "الزعيم" بغداد بونجاح برصيد 13 هدفا، وهما الأكثر

حظوظا للفوز بلقب الهداف, سيما إثر إصابة زميل بونجاح في فريق السد، الدولي القطري أكرم عفيف (14 هدفا)، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة وكان قد غاب عن الجولتين الأخيرتين.

وتضم قائمة أبرز الهدافين هذا الموسم أيضا الجزائري سفيان هني لاعب نادي الغرافة، ومواطنه الآخر محمد بن يطو لاعب الوكرة، والإيراني رامين رضائيان لاعب الشحانية ولكل منهم أحد 10 أهداف.

وتبلغ القيمة المالية لجائزة هداف دوري نجوم قطر لكرة القدم، 100 ألف دولار.

وستشهد الجولة الـ22 والأخيرة من البطولة القطرية المحترفة، صراعا محتدما للتتويج اللقب، بين نادي الدحيل الذي يحتل كرسي الصدارة بمجموع 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الريان (48 نقطة)، بينما يتموقع السد في الصف الثالث (44 نقطة).

وستجري الجولة الأخيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يستقبل نادي الدحيل نادي الأهلي، بينما يتنقل الريان لمواجهة الوكرة، في حين يستضيف السد نادي الغرافة.