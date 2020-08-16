أعلن نجم الراي العالمي، الشاب خالد، عن إصدار أغنية بعنوان "جميلتي بيروت" تضامنا مع الشعب اللبناني.

ويتعاون الملحن محمد يحيى مع الشاب خالد، في أغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها الثلاثاء المقبل.

وأوضح الشاب خالد في بيان أرسلته شركة "عليا بابليشينغ" لوكالة الأنباء الفرنسية: "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، كما جاء في البيان.

وفي إطار الأغنية تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج الذي كتب عبر "فيسبوك": "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا"، وأرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد، وقال الملحن محمد يحيى، إن فكرة الأغنية جاءت عقب هذه الحادثة.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان الملحن محمد يحيى بينما كتب الشاب خالد الجزء الخاص باللغة الفرنسية بنفسه وتم تسجيلها بأحد استوديوهات لبنان.