يكون نادي ليستر سيتي (القسم الممتاز الإجليزي لكرة القدم)، قد رفض أن يعير من جديد الجناح الدولي الجزائري، رشيد غزال،

لنادي فيورنتينا (الدرجة الإيطالية الأولى) مفضلا تفعيل خيار البيع النهائي لعقده مقابل صك بـ 10 ملايين أورو، حسب ما أورده اليوم الموقع المتخصص "فوت مركاتو".

و في الوقت الذي يسعى فيه النادي الإيطالي استعارة جديدة للاعب الجزائري، قابله نادي ليستر بالرفض التام رغم الشروط المميزة الممنوحة "للفوكس"، حسب نفس المصدر.

و ستكون للنادي الإنجليزي صعوبة في الحصول على المبلغ المطلوب و الباهض، مما جعله يضغط أكثر على نادي فيورنتينا، في ظل رغبة عدة أندية إيطالية الاستفادة من خدمات غزال (16 مشاركة دولية مع الخضر/ هدف واحد) بعد العودة القوية التي سجلها في المدة الأخيرة.

و كان غزال (28 سنة)، قد التحق بليستر سيتي في سنة 2018 قادما إليه من جمعية موناكو الفرنسي مقابل 14 مليون أورو، لكنه لم يلعب سوى 23 مباراة و تسجيله لثلاثة أهداف فقط.

وكان اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي قد أعير لنادي فيورنتينا، حيث وجد في البداية بعض الصعوبات في التأقلم قبل ان ينفجر تماما مع "الفيولا"، بعد تغيير مركزه كرقم 8، في خطة 3-5-2, التي وضعها المدرب قيساب لاتشيني، الذي تم تثبيته كمدرب للفريق الموسم المقبل.