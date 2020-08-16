أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساء اليوم الأحد، منطقة الخربة التابعة لبلدية ميلة كمنطقة منكوبة.

وأوضح بيان للوزارة نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، :فيسبوك"، أنه" على إثر الهزتين الأرضيتين اللتين سجلتا بولاية ميلة، بومي 17 جويلية، و07 أوت 2020، وتطبيقا لأحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990، والتي بمقتضاها يعلن عن منطقة بأنها منكوبة، وتم إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية بتضمن إعلان منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة.