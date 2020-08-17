أعلنت شركة الماء والتطهير للجزائر عن قيامها غدا الثلاثاء بأشغال ربط قناة إنتاج الماء الشروب ما ينجم عن ذلك انقطاع الماء على عدة بلديات في ولاية تيبازة.

وأوضحت" سيال" في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن انقطاع الماء، الذي سيكون يوم الثلاثاء 18 أوت 2020 من الساعة الثامنة (00:08 ) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (00:16) بعد الظهر، سيمس بلديات الحمدانية، البلج، شرشال وسيدي غيلاس.

وأشارت "سيال" إلى إلى أن هذه الأشغال تندرج في إطار تأمين منشآت إنتاج الماء الشروب على مستوى ولاية تيبازة. مؤكدة أن إعادة خدمة التزويد بالماء الشروب سيتم تدريجيا عند الانتهاء من الأشغال.