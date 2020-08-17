توفي صباح اليوم البروفيسور بوكريسة مروان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية بجناح 19 في المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور نقاش محمد الصغير متأثرا بإصابته بكوفيد 19 حسبما أفاد به بيان صادر عن إدارة المستشفى منشور على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي.

ويضاف البروفيسور بوكريسة مروان إلى قائمة شهداء الجزائر الذين حاربوا في صفوف الجيش الأبيض والذين ضحوا بأنفسهم من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا وإنقاذ المصابين بجائحة كوفيد 19.

وترك فقدان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى وهران آثارا عميقة في نفوس كل الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات ولاية وهران وكذا طلبة كلية الطب الذين درّسهم، إذ عبروا جميعهم على صفحات التواصل الاجتماعي عن مدى تأثرهم بهذا المصاب الجلل الذي غيب قائدا من قادة الجيش الأبيض وأستاذا محنكا في كلية الطب.