يوقع نادي وفاق سطيف في الأيام القادمة على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة ومديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية اليوم الإثنين.

و كانت سبعة أندية من الرابطة الأولى لكرة القدم قد وقعت على هذه الاتفاقية ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نجم مڨرة، اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، نادي بارادو واتحاد بلعباس.

وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة، حيث تعتبر شهادة إيزو 9001 "معيارا" للتسيير المثالي وهي معترف بها دوليا. هذه الأداة تهدف إلى مرافقة المؤسسات لتحقيق مردود "عال" في التسيير الداخلي والتحكم في النشاطات والكشف عن أحوال السوق والتقليل من النفقات وجعل المؤسسات أكثر تنافسية.