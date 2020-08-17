توفى مدرب ألعاب القوى ومكتشف البطل الأولمبي والعالمي، توفيق مخلوفي، علي رجيمي، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب رجيمي مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما استلزم إدخاله للمستشفى بمدينة سوق أهراس، مسقط رأسه، قبل أن يتوفى مساء يوم الأحد.

ويعد رجيمي، الذي رحل عن عمر ناهز 52 عاما، أول من اكتشف مخلوفي، وكان ذلك في عام 2002، وظل مدربه 6 سنوات. وتوج مخلوفي بسباق 1500 متر في أولمبياد لندن 2012، كما نال ذهبية سباقي 1500 متر و800 متر بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. كما نال البطل الجزائري فضية سباق 1500 متر ببطولة العالم التي استضافتها الدوحة العام الماضي.

ووجه وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، خالص التعازي لأسرة المدرب رجيمي، وأسرة الرياضة الجزائرية، بعد وفاة هذا الأخير. من جهتها، نعت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، مدرب ألعاب القوى علي رجيمي. كما نعى العداء توفيق مخلوفي، البطل الأولمبي والعالمي لسباق 1500 متر، علي رجيمي، مدربه الأول، مؤكدا أنه كان سببا في كل ما تحقق في مسيرته.