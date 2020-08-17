تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بغليزان من توقيف شخص على متن سيارة سياحية كانت محملة بـ 906 وحدات من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام مركونة بقرب من أحد الأزقة بإقليم الاختصاص.

وهذا بعد ورود معلومات لذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المشروبات الكحولية على متن مركبة سياحية، وبعد مراقبتها و تفتيشها، تم العثور بداخلها على الكمية السالفة الذكر، وقد قدم المروج أمام العدالة عن تهمة حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وبالمقابل قامت عناصر الشرطة بأمن دائرة يلل من توقيف شخصين بحوزتهما كمية معتبرة من المخدرات من صنف القنب الهندي وأربعة آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، حيث قدموا للعدالة.