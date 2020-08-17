أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين، إن المجلس الأعلى للقضاء سيجسد استقلالية القضاء بعد الدور الذي يعتزم منحه إياه في التعديل الدستوري المقبل.

وقال زغماتي خلال افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بمقر المحكمة العليا، أن المجلس سيبقى الأعلى موقعا وصاحب الاختصاص الأول في تأطير المسار المهني للقضاة، بعد التعديل الدستوري المرتقب، كما سيظل الفاعل الأساسي لضمان الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى أهمية المجلس الأعلى للقضاء ما جعل الآراء والاقتراحات تتركز على تركيبته البشرية وهيكلته ونمط تسييره، مؤكدا أن أغلب المقترحات حرصت على إعطاء مزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية.