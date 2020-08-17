تتعرض بشرة النساء خلال هذا الفصل للجفاف. هناك مكونات طبيعية تساعدك على علاج جفاف البشرة، بدلاً من شراء منتجات العناية بالبشرة. هكذا تحمين بشرتك من الجفاف من خلال أفضل الوصفات بمكونات بسيطة لـ ترطيب البشرة؛ لتمنحك النضارة والحيوية المطلوبة.

وصفة زبدة الكاكاو وقشر البرتقال لترطيب البشرة المكونات: ـ ملعقة كبيرة زبدة كاكاو. ـ ملعقة كبيرة قشر البرتقال. طريقة التحضير والاستخدام: ـ ذوبي الزبدة في وعاء مناسب على نار هادئة. ـ أضيفي قشر البرتقال المطحون مع زبدة الكاكاو. ـ اغسلي البشرة جيداً وجففيها قبل استخدام الخليط. ـ وزعي الخليط على البشرة دلكي البشرة من الأسفل للأعلى في حركات دائرية لمدة 5 دقائق. ـ اتركي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة. ـ اغسلي بشرتك بالماء الدافئ. كرري الوصفة مرتين أسبوعياً، وهكذا تحمين بشرتك من الجفاف .

وصفة الخيار والحليب؛ لنضارة وترطيب البشرة المكونات: حبة خيار. ملعقة كبيرة من الحليب. ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام: ابشري ثمرة خيار واخلطيها مع الحليب والعسل جيداً، للحصول على خليط ممزوج. وزعي الخليط على البشرة بعد تنظيفها. اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة. اغسلي البشرة بالماء الفاتر. .