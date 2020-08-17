توفي ستة أشخاص وأصيب 152 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 123 حادث مرور عبر عدة جهات من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.، اليوم الإثنين، أن أعوان الحراسة للحماية المدنية سجلوا من جهة أخرى وفاة شخصين اثنين غرقا في الشواطئ الممنوعة، الأول على مستوى ولاية عين تيموشنت يبلغ من العمر 30 سنة في شاطئ غير محروس بسيدي جلول ببلدية سيدي الصافي، والشخص الثاني بولاية جيجل وهو طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق بشاطئ غير محروس ببلدية ودائرة جيجل.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 83 عملية تحسيسية عبر 13 ولاية (43 بلدية) لفائدة المواطنين حيث تم تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 82 عملية تعقيم عبر 17 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

وبشأن الحرائق قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية للحماية المدنية بإخماد 18 حريقا منها 6 حرائق خاصة بالغابات و حريقين للأدغال و6 حرائق مست الحشائش والأحراش و4 حرائق مست المحاصيل الزراعية، حيث أدت هذه الحرائق إلى إتلاف 19 هكتارا من الغابات و53 هكتارا من الأدغال و825 هكتار من الحشائش وكذا 9750 حزمة تبن و650 شجرة مثمرة.

وأشارت ذات الحصيلة إلى أن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحدات الحماية المدنية مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم.