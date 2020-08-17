تجمع اليوم العشرات من المواطنين الساكنين بحي تابريحت،أحد أكبر التجمعات السكنية بالميلية، احتجاجا على تماطل السلطات في تسوية وضعياتهم التي بقيت عالقة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

المحتجون طالبوا والي جيجل بالتدخل العاجل للتكفل بملف تابريحت المسكوت عنه حسب قول بعضهم ، وكانت المنطقة قد تعرضت لأضرار جسيمة عقب الزلزال الذي ضرب الولاية العام الماضي وكان مركزه ببلدية العوانة .

حيث تعرضت السكنات إلى تصدعات و تشققات جد عميقة و خطيرة. وكانت السلطات حينها قد وعدت المتضررين بإعادة إسكانهم وإخلاء بعض السكنات، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، ولم يتم التكفل بالمتضررين، و ما زاد من قلق وخوف الساكنة ، الهزات المتتالية التي ضربت ولاية ميلة المجاورة وحركت الأرض من تحت أقدام سكان تابريحت المنكوبة من قبل.

يذكر أن سكنات كثيرة متضررة منذ ما يزيد عن عشر سنوات بسبب الغش في البناء .