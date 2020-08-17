تمكنت مصالح الشرطة القضائية، بالجزائر العاصمة، خلال شهر جويلية الماضي، من توقيف 3983 مشتبه فيه، بعد معالجة 3323 قضية، منها 1555 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، و506 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و 1922 شخص متورط في مختلف القضايا، وذلك حسب ما أفاد بيان للشرطة اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الجريمة الحضرية، عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر جويلية 2020، (3323) قضية أفضت إلى إيقاف (3983) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم (1555) في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، (506) شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و (1922) شخص متورط في مختلف القضايا".

وتابع البيان، أن من بين القضايا المعالجة (280) قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، (712) قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح الأمن (30) قضية، بينما تم معالجة (758) قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى (130) قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن ذات المصالح عالجت (489) قضية تورط فيها (506) شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم (07) الحبس المؤقت وفي إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة (1382) قضية تورط فيها (1555) شخص، مع حجز (11.238) كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى (37722) قرص مهلوس، (5.16) غرام من الكوكايين، و (75.23) غرام من الهيروين، وفق المصدر.

من جهة أخرى، قامت مصالح الشرطة العامة والتنظيم، خلال نفس الشهر، بـ (28142) عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ (600) قرار غلق صادر عن السلطات المختصة، في مجال الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة (15550) مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب (5375) رخصة، كما تم تسجيل (40) حادث مرور، أصيب على إثرها (38) شخصا بجروح، و تسجيل (03) حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ (316) عملية حفظ النظام.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، (38539) مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى (1178) مكالمة خاصة بالرقم 104. يضيف البيان.