أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية اليوم الإثنين، بأن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي تحدث هاتفيا مع وزير خارجية الكيان الصهيوني غابي أشكينازي.

ولفت البيان إلى أن الوزير العماني تحدث أيضا مع مسؤول في حركة "فتح".

وأكد بن علوي دعم عمان "لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام والوفاء بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".