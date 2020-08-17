أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن استعداده لحقن نفسه باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، إذا ثبتت فعاليته.

وقال الرئيس المكسيكي،اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الحكومي اليومي: "إذا رأينا أن هناك نتائج، وأن اللقاح الروسي فعال، فسنتصل مع السلطات الروسية بخصوصه. وإذا كانت هناك إمكانية للحصول عليه، فسنسير قدما".

مؤخرا أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أنه تم في روسيا التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد خضوعه لاختبارات سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-5"، على شرف أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 195