أكدت مصادر عدة أن نادي برشلونة الإسباني اختار مدربه الجديد، بعد أيام من الهزيمة التي وصفت بالـ"المذلة" في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 8-2.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية وعالمية عدة، ونقلا عن مصادر مقربة من أبواب النادي الكتالوني، فقد قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، إن "برشلونة اختار لاعبه السابق، الهولندي رونالد كومان، لتولي تدريب الفريق بشكل فوري".

يذكر أن كومان لعب مع برشلونة لستة أعوام، في الفترة بين 1989 و1995، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا موسم 1992.

وكان برشلونة أعلن إقالة مدربه السابق كيكي سيتين، بعد هزيمته العريضة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الجمعة.