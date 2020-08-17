يواصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد انخفاضه حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الإثنين.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 442 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ما يؤكد التراجع المسجل في عدد الحالات مؤخرا.

وكانت الجزائر سجلت 450 إصابة أمس الأحد، 469 إصابة أول أمس السبت، 477 الجمعة، 488 الخميس و495 الأربعاء، حيث ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 39025 حالة.

كما أعلن نفس المسؤول أن الـ"كوفيد-19" تسبب في وفاة 9 أشخاص خلال آخر 24 ساعة ما رفع العدد الإجمالي إلى 1379 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء الجديدة فقد بلغ عددها الإجمالي 27347 منها 330 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 40 مريضا في العناية المركزة.