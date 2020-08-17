اكتشف، مواطنون ببلدية عين زعطوط شمال ولاية بسكرة مقبرة جماعية تعود للحقبة الاستعمارية حيث عثر على سبع رفات منهم امرأة وطفل بحي المركز أمام الثكنة العسكرية للمستدمر الفرنسي .

وأفادت مصادر محلية أن الرفات السبعة عثر عليها مواطن أثناء قيامه ببناء مسكنه حيث استنجد بأقاربه و الدرك الوطني لمواصلة عملية التنقيب والحفر التي انتهت بتحويل الرفات إلى مقر البلدية في انتظار معرفة مصدرهم و حيثيات هذه القضية .

وفي السياق، أفادت شهادات لشيوخ و مجاهدي المنطقة منهم علي بودنت وعبد المجيد شلواي حيث صرح هذا الأخير لـ"الخبر" أنه لحد الآن يجهل مصدر هذه الجماجم .

وحسبه فإن الموقع الذي عثر فيه على الرفات قريب جدا من الثكنة العسكرية التي كان يشغلها المستعمر الفرنسي وبجانب محطة نزول المروحيات وهناك وفي دائرة 200 متر قرب هذه الحفرة وقعت مجزرة .

وبرأيه أنه بعد الاستقلال مباشرة بحثنا على شهداء عرش بني فرح الذين أعدمهم العدو الفرنسي في قرب الموقع المذكور ." ونتذكر جيدا أننا قمنا بالتنقيب وعثرنا على رفات البعض منهم محمد بن يسري والشيخ صالح غرارة بن بلقاسم "، لكن الرفات السبعة الذين تم اكتشافهم حقيقة نجهل مصدرهم. و ما إذا كان الأمر مرتبط بثورة التحرير، ينتظر تدخل مخبر الشرطة العلمية ببوشاوي لمعرفة حقيقتهم.

وأضاف المجاهد عبد المجيد شلواي أن من بين الرفات امرأة و صبي ونحن في منطقتنا نعرف جيدا شهيدات المنطقة وعددهن ثمانية وعدد الشهداء 300 ويذهب المتحدث إلى الاعتقاد بأن هذه الحفرة ربما لشهداء ينحدرون من خارج المنطقة أحضرهم العدو و أعدمهم فيها .