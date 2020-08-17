تم، اليوم الإثنين، الإفراج المؤقت عن كل من فارس قحيوش وحمادة خطيبي المعتقلين منذ 13 أفريل الماضي بالمسيلة، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكانت محكمة بوسعادة قد حكمت على المعنيين بعام حبس نافذ في 22 جوان الماضي.

وتم اعتقال الشابين في 13 أفريل الماضي قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعاة، بعد يومين، بإيداعهما الحبس المؤقت.

وتوبع فارس قحيوش بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، فيما توبع حمادة خطيبي بتهمة عرض منشورات على "الفايسبوك" من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.