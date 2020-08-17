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اتصالات الجزائر تعلن عن أسعار جديدة للأنترنت

مجتمع
17 أغسطس 2020 () - واج/س.أ
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أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، إقرار تخفيضات في أسعار خدمة الأنترنت  "ADSL و Fibre". 

وأعلمت اتصالات الجزائر، على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، زبائنها بأن الأسعار الجديدة لخدمة الأنترنت ADSL و Fibre ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 18 أوت 2020.

في هذا الصدد، أصبح سعر تدفق 8 ميغا بـ 2599 دج/الشهر عوض 3599 دج/الشهر وهي نفس التسعيرة المطبقة على عرض 4 ميغا، كما أن سعر تدفق 20 ميغا أصبح 4999 دج/الشهر عوض 7900 دج/الشهر، في حين سعر تدفق 100 ميغا أصبح 9999 دج/الشهر عوض 24500 دج/الشهر، حسبما أفادت إتصالات الجزائر في بيانها.

 

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