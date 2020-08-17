دعا مواطنون بمزرعة سي رابح في والعلايق و المشهورة بحوش المريكان،والي البليدة لٱن يتدخل و يفتح تحقيقا ،حول قضية ضبطهم فلاحين متلبسين، و هم يحولون حصصهم في المياه الصالحة للشرب، لسقي بساتينهم،في وقت هم عانوا و لا يزالون في هذه الأيام الحارة والوبائية من العطش و جفاف حنفياتهم.

شهود و ممثلون عن الحي ،أكدوا ل"الخبر"،أنهم منذ نهاية الربيع و قبل حلول شهر رمضان الماضي وهم يشتكون تذبذبا و حرمان عائلات من مياه الحنفيات، و في كل مرة كانوا يلقون تبريرات مشكلة ،من قبل مصالح الجزائرية للمياه، في وقت كانوا يشكون بأن فيه أمرا مشبوها من وراء أزمة العطش، خاصة و إنهم عاشوا مشكلة مشابهة في العام 2018، بينت وقتها قيام في فلاحين تحويل حصصهم في مياه الشرب لسقي مزروعاتهم، ليتكرر الأمر نفسه في الصائفة الجارية.

و أمام الأمر الواقع و حالة التلبس في الإعتداء ،هم يأملون مقاضاة المسؤولين عن أزمة جفاف حنفياتهم،مثلما حدث مع بعض سكان الحي ،لعدم تسديد فواتير الماء ،أين انتهى الملف لحد إدانة بعضهم بالسجن و تغريم البعض الآخر.

جدير التنويه إليه ،أن أحياء كثيرة في البليدة و بلدياتها ،عانت و لا تزال من أزمة في تزويدهم بمياه الشرب،أرجعها متضررون إلى التسيير الفوضوي.