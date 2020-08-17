دعا مواطنون بمزرعة سي رابح في وادي العلايق والمشهورة بحوش المريكان، والي البليدة لٱن يتدخل ويفتح تحقيقا، حول قضية ضبطهم فلاحين متلبسين، وهم يحولون حصصهم في المياه الصالحة للشرب، لسقي بساتينهم، في وقت هم عانوا و لا يزالون في هذه الأيام الحارة والوبائية من العطش وجفاف حنفياتهم.

شهود وممثلون عن الحي ، أكدوا لـ"الخبر"، أنهم منذ نهاية الربيع و قبل حلول شهر رمضان الماضي وهم يشتكون تذبذبا وحرمان عائلات من مياه الحنفيات، وفي كل مرة كانوا يلقون تبريرات مشكلة ، من قبل مصالح الجزائرية للمياه، في وقت كانوا يشكون بأن فيه أمرا مشبوها من وراء أزمة العطش، خاصة و إنهم عاشوا مشكلة مشابهة في العام 2018، بينت وقتها قيام في فلاحين تحويل حصصهم في مياه الشرب لسقي مزروعاتهم، ليتكرر الأمر نفسه في الصائفة الجارية.

و أمام الأمر الواقع و حالة التلبس في الإعتداء ،هم يأملون مقاضاة المسؤولين عن أزمة جفاف حنفياتهم،مثلما حدث مع بعض سكان الحي ،لعدم تسديد فواتير الماء ،أين انتهى الملف لحد إدانة بعضهم بالسجن و تغريم البعض الآخر.

جدير التنويه إليه ،أن أحياء كثيرة في البليدة و بلدياتها ،عانت و لا تزال من أزمة في تزويدهم بمياه الشرب،أرجعها متضررون إلى التسيير الفوضوي.