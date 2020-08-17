بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 39025 حالة، منها 442 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت.

ولم تسجل 12 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 18 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت الجزائر العاصمة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ33 إصابة تليها تيارت بـ31 إصابة ثم البليدة ووهران بـ30 إصابة بكل منهما.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4071 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3095 حالة ثم البليدة بـ2926 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4071 (+33)

وهران: 3095 (+30)

البليدة: 2926 (+30)

سطيف: 2769 (+11)

قسنطينة: 1369 (+6)

باتنة: 1255 (+11)

بجاية: 1227 (+3)

ورقلة: 1193 (+23)

تيبازة: 1110 (+11)

بسكرة: 1055 (+24)

الجلفة: 1046 (+8)

المسيلة: 1020 (+8)

الوادي: 986 (+0)

البويرة: 937 (+11)

تلمسان: 884 (+23)

عنابة: 851 (+0)

تيارت: 844 (+31)

المدية: 679 (+8)

عين الدفلى: 660 (+9)

تبسة: 636 (+12)

الأغواط: 626 (+11)

مستغانم: 619 (+26)

بومرداس: 616 (+3)

أدرار: 603 (+10)

عين تموشنت: 583 (+13)

أم البواقي: 578 (+8)

خنشلة: 563 (+1)

تيزي وزو: 555 (+0)

جيجل: 503 (+22)

قالمة: 429 (+2)

غرداية: 405 (+5)

برج بوعريريج: 401 (+0)

سكيكدة: 399 (+15)

سيدي بلعباس: 366 (+5)

تيسمسيلت: 349 (+6)

ميلة: 322 (+0)

معـسكر: 321 (+0)

بشار: 316 (+2)

سوق أهراس: 283 (+6)

نعامة: 249 (+0)

البيض: 231 (+0)

الطارف: 204 (+5)

تمنراست: 192 (+0)

الشلف: 188 (+0)

تندوف: 179 (+5)

غليزان: 157 (+0)

إليزي: 114 (+1)

سعيدة: 61 (+0)