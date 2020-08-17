عين وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية "ديفاندوس" خلفا لناصر شارب، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

و جاء تعيين زموري عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع التي ترأسها الامين العام للوزارة، محمد بوشمة، بتفويض من وزير الصناعة، و كذا مجلس إدارة المجمع، حسب نفس المصدر.

و اضاف البيان ان بوشمة اشرف على التنصيب الرسمي للرئيس المدير العام الجديد لـ "ديفاندوس"، مضيفا ان هذا التغيير يندرج في إطار السياسة الرامية لإعطاء دفع و ديناميكية جديدة للقطاع الصناعي العمومي.