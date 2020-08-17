اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، في دورته العادية الأولى لسنة 2020 برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتفويض من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي "عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء".

وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية :

- المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.

- الدراسة والمصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع.

- المصادقة على إلحاق ثمانية (08) قضاة وإنهاء إلحاق أربعة (04) قضاة.

- المصادقة على تعيين قضاة في الوظائف القضائية النوعية بمحاكم مجلس قضاء الجزائر ومحكمة الشراقة-مجلس قضاء تيبازة طبقا لأحكام المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، شملت 47 قاضيا.

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير، قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة.