تستأنف شبيبة القبائل التدريبات في 29 أوت بإجراء تربص تحضيري، تحسبا للموسم الكروي 2020- 2021 ، حسبما اعلنه النادي الناشط في بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم اليوم الاثنين على صفحته الرسمية على فايسبوك.

وجاء قرار الاستئناف خلال جلسة عمل, انعقدت بمقر النادي، بحضور الطاقم الفني .

و"تناول جدول الاعمال عدة نقاط مرتبطة بنشاط الفريق والتحضيرات لموسم 2020- 2021 "، حسب نفس المصدر.

وانهت التشكيلة القبائلية موسم 2019 -2020 ، المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، في المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة وبفارق اربع نقاط عن شباب بلوزداد، المتوج استثنائيا بطل الجزائر.

وجاء في الصفحة الرسمية للفريق : " اللقاء كان مثمرا وسمح لكل واحد بالتدخل ومناقشة العديد من النقاط منها: التنظيم, تعداد الفريق الخاص بالأكابر والشبان، العتاد , تطهير مقر الإقامة، المحل التجاري الرسمي للفريق، فضاء النادي، الاتصال، وتم في هذا الاطار اتخاذ عدة قرارات، من اهمها الاتصال باللاعبين في 27 أوت والشروع في التربص يوم 29 من نفس الشهر."

من جهة أخرى، أعلنت شبيبة القبائل عن انتداب المدافع الشاب احمد كروم ( 20سنة)، قادما من جمعية وهران (الرابطة الثانية)، لعقد يمتد لـ3 مواسم.

وفتحت فترة الانتقالات الصيفية رسميا في الجزائر يوم 5 أوت وتمتد حتى 27 اكتوبر، بينما لم يحدد بعد تاريخ انطلاق موسم 2020- 2021 .