أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار تلقيه اتصالا من سفير الجزائر بايطاليا، اليوم الإثنين، يعد فيه باتخاذ الترتيبات اللازمة عاجلا من أجل إيصال مساعدات عالقة في إيطاليا منذ شهر إلى الجزائر.

وكانت الجمعية قد عبرت عن أسفها لتواجد كميّات من المساعدات في إطار حملة تضامنيّة نسّقها مكتب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين بايطاليا لفائدة مؤسسات استشفائية جزائرية مهيّأة وتنتظر منذ شهر شروع سفارة الجزائر بروما في إجراءات تخزينها وإرسالها.

وتفوق قيمة هذه المساعدات المليون أورو وتحتوي على كمامات طبية، قفازات طبية، أحذية طبية، ماكينتين مخصصتين للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أدوية مخصصة للأطفال عبارة عن كريمات الترهل وغسول مخصص للأطفال.