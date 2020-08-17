أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم، أنه يحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان أصدرها عام 2012 بحق كل من يطبع مع الكيان الصهيوني ويصالحه.



وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه كان أصدر فتوى عام 2012 "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع".



وأضاف: "بما أن هذا الاتفاق (الإماراتي الصهيوني) يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة".



وكانت الإمارات قالت في بيان الإعلان عن الاتفاق على مباشرة العلاقات مع المحتل الأسبوع الماضي، إنه "وحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان".