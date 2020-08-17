ستقام البطولة الإفريقية للاعبين المحليين في كرة القدم 2022 في الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى الفاتح أوت بالجزائر حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم تحديد موعد إقامة الطبعة السابعة من هذه البطولة في هذا الموعد تفاديا لتزامنها مع الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية بمدينة وهران حسب نفس المصدر.

وتحضيرا لهذه البطولة القارية في كرة القدم انعقدت اليوم الاثنين جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة حضرها المدير العام للرياضة ندير بلعياط وممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالإضافة إلى مديري الشباب والرياضة للمدن التي ستستضيف الدورة النهائية ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وهران عنابة وقسنطينة.

من ناحية أخرى سيتم الإعلان عن مناقصة من أجل القيام بأعمال الترميم وتحديث للمنشآت الرياضية المختلفة التي ستستقبل مباريات البطولة الإفريقية حسب وضعية وحالة كل ملعب.