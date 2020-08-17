دخلت مايكروسوفت لسوق الهواتف القابلة للطي بقوة، بهاتفها الجديد "مايكروسوفت سيرفس دو"، الذي سيدخل في منافسة "شرسة" مع هاتف سامسونغ "غالاكسي زيد فولد 2"، على زعامة عرش الهواتف القابلة للطي.



ومع أن كلا الهاتفين يتميزان بنفس الفكرة، وهي الهاتف القابل للطي ذو الشاشة الكبيرة، إلا أنهما يختلفان كثيرا بالميزات وبطريقة العمل.



التصميم



بفضل الحواف الرفيعة حول شاشات العرض، يوفر هاتف "سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2" تصميمات أكثر إثارة للإعجاب وأكثر ابتكارا، لكن هاتف "مايكروسوفت سيرفس دو" لا يترك أي مسافة بين شاشتين أثناء طيه، ويمكن تدويره بزاوية 360 درجة وهو أرفع كثيرا من هاتف سامسونغ.



من ناحية أخرى، يمتلك هاتف مايكروسوفت إطار سميك جدا حول الشاشات، نظرا لنسبة العرض 4:3، هذا يجعله يبدو وكأنه هاتف قديم الشكل.



شاشة العرض



يأتي هاتف "مايكروسوفت سيرفس دو" بشاشتي عرض قريبتين من بعضهما البعض يمكن استخدامهما معا وتدويرهما بزاوية 360 درجة، بينما يتمتع هاتف "سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2" بشاشة فريدة قابلة للطي، بالإضافة إلى شاشة خارجية ثانوية لمن يرغب في استخدامه كهاتف عادي.



وتوفر شاشة سامسونغ القابلة للطي جودة عرض أفضل بفضل الدقة العالية للغاية، بفضل تقنية "HDR10 +".



البرمجيات



ووفقا لموقع "غيزمو تشاينا"، يعتبر هاتف سامسونغ أكثر صلابة كجهاز، كما أنه يمتلك ذاكرة بمساحة 12 جيغا بايت، بينما لا تتجاوز مساحة هاتف مايكروسوفت 6 جيغا بايت.



ولكن عندما يتعلق الأمر بالبرمجيات، فإن هاتف مايكروسوفت أكثر "منطقية"، وفقا للموقع، حيث يحتوي على برامج وتطبيقات محسّنة للاستفادة الكاملة من عامل الشكل، مما يجعله ذات فاعلية أكبر من هاتف سامسونغ.



كما يمكنك فتح التطبيقات جنبا إلى جنب، وقد تم تحسين الكثير منها لذلك، علاوة على ذلك، يدعم هاتف مايكروسوفت قلم "سيرفس بين"، بينما لا يدعم هاتف سامسونغ ميزة القلم.



الكاميرا



ينتصر هاتف "سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2" بوضوح في مقارنة الكاميرا، وفقا للموقع، بفضل كاميرا ثلاثية بجودة 12 ميغا بيكسل، مقارنة بكاميرا مايكروسوفت الـ11 ميغا بيكسل.



مع سامسونغ تحصل على مستشعر تليفوتوغرافي إضافي، ومستشعر فائق السرعة، بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 10 ميغا بيكسل.



البطارية



ستوفر بطارية 4500 ملي أمبير الموجودة في هاتف "سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2"عمرا أطول للبطارية من بطارية هاتف هاتف "مايكروسوفت سيرفس دو"، ببساطة لأن هاتف سامسونغ يتمتع بسعة أكبر.



وستطول مدة البطارية خاصة إذا كنت تستخدم فقط الشاشة الخارجية لسامسونغ، التي تأتي بدقة أقل ومعدل تحديث قياسي.



السعر



سيتم طرح هاتف "مايكروسوفت سيرفس دو" بسعر 1399 دولارا، بينما من المحتمل أن يكلف هاتف "سامسونغ غالاكسي زيد فولد 2" أكثر من 2300 دولار.