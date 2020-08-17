في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجع الناتج المحلي إجمالي الياباني في الربع الثاني من العام الجاري (أفريل-جوان) بنسبة 7.8 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول.



ويعود سبب انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بشكل أساسي إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت فرانس برس.



ورغم أن هذه الأرقام التي أعلنتها الحكومة صباح الاثنين جاءت أسوأ بقليل مما كان متوقعاً، فإنها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحد من تفشي كوفيد-19، كانت أقل حدة من القيود التي فرضتها تلك الدول.