أكدت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن الوزير ألكسندر نوفاك سيشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ عبر الاتصال المرئي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت متحدثة باسم الوزارة "الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض" .

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح بأن تحليل فيروس كورونا المستجد الذي أجراه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، كانت نتيجته إيجابية.

وقال رئيس الوزراء الروسي في اجتماع للجنة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأقصى: "مع الأسف، أصيب ألكسندر فالنتينوفيتش نوفاك بفيروس كورونا. دعونا نتمنى له الخير من كل قلوبنا. في الواقع، سافر بالطائرة إلى موسكو دون أن يشارك ".