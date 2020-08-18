تنطلق اليوم أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر.

اللقاء سيحضره أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والإنعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصادين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد وباء كوفيد 19 وآليات التوجه نحو اقتصاد مبني على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا السياق، سيقدم الشريك الاقتصادي من متعاملين وأرباب عمل وثيقة موحدة تتضمن مقترحات لإثراء خطة الإنعاش وسيرافع الشركاء الاجتماعيون بدورهم من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وتعويض العمال المتضررين من وباء كورونا .