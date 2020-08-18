أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الثلاثاء، ، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على الريع وعائدات المحروقات اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات السنة القادمة إلى 5 ملايير دولار على الأقل، مشيرا إلى أننا اليوم نحصد حوالي ملياري دولار من العائدات خارج المحروقات. وأكد الرئيس تبون، أن هناك العديد من الطاقات خارج المحروقات يمكن استغلالها.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أنه يجب استعادة الثقة بين المواطن والدولة، مضيفا أن الدولة وحرصا منها على تشجيع التصدير مستعدة للتنازل على جزء من العملة الصعبة للمصدرين ومساعدتهم على توسيع المصانع ودراسة أوضاعهم مع وزارة المالية وحتى الضرائب، لأنهم مصدر من المصادر التي تزود البلاد بالعملة الصعبة خارج المحروقات.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة توسيع القطاع البنكي وعلى الخواص إنشاء بنوك مع القطاع العمومي من أجل تحصيل وتحويل العملة الصعبة.

أما فيما يخص النقل، فكشف الرئيس تبون أنه يمكن للخواص إنشاء شركات للطيران أو للنقل الجوي والبحري، وحتى لنقل البضائع الخاصة بنا وبالبلدان المجاورة، حتى نقل المسافرين، مضيفا أنه وصلنا إلى 12.5 مليار دولار تكاليف للنقل، داعيا إلى التوجه نحو الدبلوماسية الاقتصادية والمساعدة على التصدير نحو الخارج، خاصة البلدان التي لديها قابلية.

وكشف رئيس الجمهورية، عن أنه تم تخصيص 1900 مليار دج للاستثمار. وقال أنه "وبدءا من هذا اليوم وإلى غاية نهاية السنة خصصنا ما قيمته 1900 مليار دج لكل من يريد الاستثمار". وأكد الرئيس أن "كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم".