أحصت شركة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بميلة، خسائر مادية معتبرة، جراء الهزات الأرضية المتتالية التي ضربت ولاية ميلة، في 17جويلية الماضي و7 أوت، ومست بصفة أخص البلديات الواقعة بمحيط سد بني هارون،على غرار القرارم قوقة،سيدي مروان،و عاصمة الولاية بصفة أخص.

و حسب بيان من خلية الاتصال التابعة للشركة ،فإن الأضرار التي خلفها الزلزال خاصة على مستوى تثبيت الدعامات الكهربائية، تم إحصاء 164من داعما فاقد للتوازن، و إتلاف 1261 من من الشبكة الكهربائية الأرضية،فضلا عن تصدع 3بنايات لمراكز تحويل الكهرباء. و قد قدرت مجموع الخسائر المالية حسب البيان ذاته ب28.4مليون دينار ،و هي أرقام تبقى قابلة للزيادة بمرور الوقت ،خاصة و أن الأراضي على مستوى الخربة في تشققات متواصلة.