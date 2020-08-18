شهدت قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو، اليوم الثلاثاء، إطلاق نار مكثف، وسمع دوي انفجارات.

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه ترد أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو، وتقول مصادر إن انقلابا عسكريا جرى وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "سبوتنيك" ان تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.

وقال مصدر عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث". وأكد أن الصورة لم تتضح حتى الآن، وقال "من المستحيل الحين الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".