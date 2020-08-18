احتج نظار ثانويات غليزان صباح هذا اليوم الثلاثاء أمام مقر مديرية التربية ضد السياسة المنتهجة في حقهم من قبل الوزارة التي تجاوزت كل النصوص القانونية للسطو على حقوقهم المشروعة باستحداث نظام الرخص الاستثنائية القائم على أسس باطلة لا تمتّ بصلة للواقع.

وكشف نظار الثانويات في البيان الذي بحوزة "الخبر" أن المراسلة الأخيرة للوظيفة العمومية تحت رقم 824 المؤرخة في 20/07/2020 ترخص استعمال القوائم الاحتياطية بعنوان 2019، ومراسلة الأمانة العامة تحت رقم 770/ و.ت/ ا. 22/07/2020 التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالقائمة تكريس نظام غير قانوني بالرخص الاستثنائية التي تنافي النصوص القانونية،وتنافي مراسلة الوظيف العمومي مع نص المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25/02/2012 المحدد لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لا سيما المادة 28 منه،كما تنافي كذلك المرسوم 17/162 المحدد للقانون النموذجي للثانوية سيما المادتين 29 و 140 مكرر 13 من المرسوم 08/315 المعدل والمتمم.

وبالموازاة أشار بيان النظار إلى تهميش الوزارة للمرسوم التنفيذي 12/240 الذي يحصر الترقية لرتبة مدير ثانوية في نظار الثانويات وعدم إشراكهم في مختلف الترتيبات المقررة من قبلها على غرار باقي الأسلاك، وكذا حرمانهم من تصنيف محترم بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر تجاهل إمكانية اللجوء إلى تأهيل النظار الذين يستوفون الشروط القانونية بصفة استثنائية لتغطية العجز، وإزاء هذا فإنهم يطالبون بإعادة النظر في الرخص الاستثنائية على غرار باقي الرخص الاستثنائية الجاري العمل بها،وإنصاف رتبة ناظر ثانوية التي لا تملك فرصة للترقية إلا لرتبة مدير ثانوية عن طريق المسابقة فقط، في حين – يشير البيان- يملك الأساتذة الرئيسيون فرصة الترقية لأستاذ مكون وبفرص أوسع بالنظر للعدد الكبير من المناصب المفتوحة سنويا عن طريق التأهيل، والمسابقة.

وحذرت نقابة نظار الثانويات، في ختام بيانها، الوزارة الوصية من مغبة القرارات الارتجالية غير المدروسة التي تدفعهم حتما للدخول في حركات احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية، مع رفض التكليف في مهام مدير ثانوية، ومقاطعة الأعمال الإدارية.