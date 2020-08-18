حلت اليوم الثلاثاء لجنة تقنية وزارية مشتركة بميلة، لاختيار الوعاء العقاري الملائم لاحتضان مشروع، تعويض السكنات الفردية والحماعية لمنكوبي زلزال السابع أوت الجاري، و بصفة أخص سكان الخربة و حي 240 مسكنا وحي الأمل. وقد تنقلت اللجنة التقنية بمرافقة الأسلاك المحلية لولاية ميلة، إلى ثلاث مناطق لاختيار الأمثل، ويتعلق الأمر ببلدية سيدي خليفة شرق عاصمة الولاية وميلة وزغاية غربا،

وتعد المنطقة المسماة "قسنطينة الخالية" الواقعة بين دوار بن زكري بعين التين وسيدي خليفة من بين المناطق المرشحة أكثر لاحتضان المشروع.

وجاء حضور اللجنة الوزارية المشتركة إلى ميلة في مهمة التعجيل بالتكفل بالمنكوبين و اختيار الأرضية المناسبة لمشروع تعويض السكنات المتضررة، طبقا للقرار الوزاري المشترك الصادر مطلع الأسبوع والذي يصنف منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة.