عقد أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية التجارية "بلاك إيغلز" بقيادة عز الدين أعراب، اجتماعا طارئا يوم الإثنين لرسم خريطة الطريق تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وتمحور هذا الاجتماع، الذي حضره ممثل النادي الهاوي، ورئيس اللجنة المؤقتة لتسييرالوفاق، جابر زغلاش إلى جانب المدير العام السابق، فهد حلفاية حول العديد من النقاط من بينها تجديد عقد المدرب التونسي، نبيل الكوكي، رفقة أعضاء طاقمه الفني، تجديد عقود ركائز الفريق، الانطلاق في عملية انتداب اللاعبين، وفتح نافذة المفاوضات مع الذين طالب المدرب الكوكي باستقدامهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه وفي نهاية الاجتماع، تم التطرق للمنشور الذي وضعه فهد حلفاية، على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكي فيه من عراقيل قال أن أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم عزالدين أعراب، قد وضعوها في طريقه مؤخرا، وفي هذا الصدد اعترف حلفاية أنه وضع منشوره في لحظة غضب، وأنه لم يتعرض لأي عراقيل في أي يوم من الأيام من طرف أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه أعراب، وتعهد الجميع بفتح الأبواب أمام فهد حلفاية للعمل ضمن الطاقم المسير للنادي حرصا على المصلحة العليا لوفاق سطيف.