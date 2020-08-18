أعلنت وزاة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن تأجيل الدخول إلى مؤسسات ومراكز التكوين المهني من 30 أوت الجاري إلى تاريخ لاحق.

وحسب بيان الوزارة فإن قرار التأجيل يأتي في ظل الوضعية الصحية للبلاد المرتبطة بانتشار وباء "كورونا" واستمرار تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس.

بالإضافة إلى ضمان دخول تكويني آمن لكل المتكونين والمستخدمين في أحسن الظروف، والتأكد من كل مستلزمات الوقاية لتنفيذ “البروتوكول” الصحي المعتمد في كل المؤسسات التكوينية.

وفي هذا الإطار، فقد تقرر تأجيل موعد استئناف التكوين في كافة مؤسسات القطاع الذي كان محددا يوم 30 أوت الجاري إلى موعد لاحق. وأكد البيان الوزاري بأنه سيُحدّد الموعد الجديد لاستئناف التكوين في جميع مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين وفق ما توصي به الهيئات الصحية والسلطات العليا المتخصصة.