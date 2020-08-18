سجلت الجزائر 419 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وتبين الأرقام المسجلة مؤخرا التنازل المستمر لمنحى عدد الإصابات اليومية الذي انخفض من 495 حالة الأربعاء الماضي إلى 419 حالة اليوم.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 39444 حالة.

كما أعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما جعل العدد الإجمالي للوفيات يبلغ 1391 وفاة.

فيما يخص حالات التعافي فقد بلغ عددها الإجمالي 27653 منها 306 حالة خلال آخر 24 ساعة، كما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.