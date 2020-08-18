بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 39444 حالة، منها 419 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

ولم تسجل 11 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية وهران أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ48 إصابة تليها الجزائر العاصمة بـ38 إصابة ثم البليدة بـ35 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4109 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3143 حالة ثم البليدة بـ2961 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4109 (+38)

وهران: 3143 (+48)

البليدة: 2961 (+35)

سطيف: 2780 (+11)

قسنطينة: 1393 (+24)

باتنة: 1281 (+26)

بجاية: 1242 (+15)

ورقلة: 1199 (+6)

تيبازة: 1120 (+10)

بسكرة: 1072 (+17)

الجلفة: 1053 (+7)

المسيلة: 1034 (+14)

الوادي: 988 (+2)

البويرة: 956 (+19)

تلمسان: 908 (+24)

عنابة: 873 (+22)

تيارت: 847 (+3)

المدية: 685 (+6)

عين الدفلى: 678 (+18)

تبسة: 642 (+6)

الأغواط: 631 (+5)

مستغانم: 621 (+2)

بومرداس: 618 (+2)

أدرار: 606 (+3)

عين تموشنت: 588 (+5)

أم البواقي: 583 (+5)

خنشلة: 565 (+2)

تيزي وزو: 555 (+0)

جيجل: 517 (+14)

قالمة: 431 (+2)

غرداية: 406 (+1)

برج بوعريريج: 401 (+0)

سكيكدة: 399 (+0)

سيدي بلعباس: 367 (+1)

تيسمسيلت: 349 (+0)

بشار: 328 (+12)

ميلة: 323 (+1)

معـسكر: 321 (+0)

سوق أهراس: 283 (+0)

نعامة: 249 (+0)

البيض: 232 (+1)

الطارف: 205 (+1)

تمنراست: 192 (+0)

تندوف: 189 (+10)

الشلف: 188 (+0)

غليزان: 158 (+1)

إليزي: 114 (+0)

سعيدة: 61 (+0)