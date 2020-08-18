أدى حادث مرور بولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح حسب ما نقلت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة.

وجاء في بيان لذات المديرية "تدخلت هذا اليوم 18 أوت 2020 على الساعة 14 و05 دقائق كل من الوحدة الرئيسية ووحدة القطاع تيبازة من أجل حادث مرور مميت بالمكان المسمى الطريق السريع تيبازة اتجاه شرشال".

وأضاف البيان "الحادث يتمثل في انحراف (انقلاب) سيارة عن الطريق خلف 3 قتلى وجريح في حالة حرجة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و25 سنة، سخرنا 03 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، تم نقلهم إلى مستشفى تيبازة، أسباب الحادث مجهولة".