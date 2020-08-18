أثار لاعب الوسط الدولي الجزائري، لنادي شالك 04 الألماني، نبيل بن طالب، اهتمام نادي هيلاس فيرون الإيطالي الذي يدرس إمكانية التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما أوردته الصحيفة الايطالية، لا غازيتا دلو سبور.

وأوضحت الصحفية الإيطالية " اتصل مسؤولو النادي الإيطالي بنظرائهم الألمانيين للاستفسار عن وضعية نبيل بن طالب، وكذا دراسة إمكانية استقدامه إلى فيرون على سبيل الإعارة".

وكان الوسط الهجومي السابق لنادي توتنهام (25 سنة) قد عاد إلى نادي الأصلي شالك بعد انتهاء إعارته لنادي نيوكاستل الانجليزي.

ورغم تقديمه لمردود إيجابي مع "الماغبي" إلا أن الدولي الجزائري ليس متأكدا من بقائه لأن المدرب دافيد وانيير لا يعتبره لاعبا أساسيا في تعداده.

هذه الوضعية قد تساعد هيلاس فيروس على الاستفادة من خدماته على شكل إعارة، في حين تبقى كل الاحتمالات واردة، خاصة وأن اللاعب (35 مشاركة دولية) 5 أهداف لا يعارض فكرة انتقاله إلى فيرون, كونه راغب في اللعب، وهو شيء لا يمكنه الحصول عليه في شالك.