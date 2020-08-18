أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1442 هجري يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية.