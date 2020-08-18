أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مساء يوم الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفي وقت سابق، ألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

من جهتها أكدت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها نجاح الانقلاب العسكري في مالي بعد أن تم اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي من قبل الجيش.

وقال المصدر للوكالة: إن "الموكب يتجه نحو قاعدة كاتي التي انطلق منها التمرد".

وأضافت "سبوتنيك" أن عسكريون يجوبون وسط العاصمة لتحية حشود المتظاهرين، فيما تواصل الإذاعة والتلفزيون برامجهما الاعتيادية.