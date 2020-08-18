جددت وزارة الدفاع الوطني التزامها بمعالجة مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي.

وكشفت الوزارة بيان لها عن عقد لقاء، اليوم الثلاثاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، حضره إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، كل من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ومدير المصلحة الاجتماعية ومدير الاتصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الداخلي ومدير صندوق التقاعد العسكري وممثلين عن مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد الاستماع لتدخلات ممثلي الفئات المذكورة وتسجيل انشغالاتهم ومطالبهم حسب خصوصية كل فئة، تؤكد وزارة الدفاع الوطني على عزمها والتزامها بدراسة والمعالجة الدقيقة والجادة لهذه المطالب والانشغالات، وذلك في إطار قوانين الجمهورية والتنظيم الساري المفعول وبما يكفل تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية لكافة فئات مستخدميها".